Схопив за лису голову: перша дуель поглядів Берінчика і колишнього бійця UFC

Український боксер Денис Берінчик у Києві зустрівся очі на очі з ірландським бійцем змішаних єдиноборств Артемом Лобовим і виявився над підлогою

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик (15-0, 9 КО) провів першу битву поглядів з колишнім бійцем UFC Артемом Лобовим. Перша зустріч суперників, які 19 червня проведуть бій на голих кулаках, відбулася в Києві в оточенні мішків.

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"Махачу бути", – написав Берінчик у себе в Instagram. Але під час самої дуелі поглядів агресією і не пахло. Противники з усмішкою зіткнулися лобами, після чого Денис, який поступається зростом, обхопив руками поголену голову суперника. Лобов у відповідь легко підняв українського боксера. А потім вони по-доброму потиснули руки.

Нагадаємо, що Лобов – боєць змішаних єдиноборств. Народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі – UFC, а також брав участь у турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру Лобов провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

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Берінчик в останньому бою в третьому раунді нокаутував чилійця Хосе Санчеса і захистив титул WBO International у легкій вазі.

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