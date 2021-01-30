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Сексуальна спортсменка роздяглася, щоб похвалитися новими тату

30 січня, 13:49

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Ріка Ісіге знялася топлес

Боєць змішаних єдиноборств Ріка Ісіге з Таїланду змушена була знятися топлес, щоб продемонструвати фанатам татуювання.

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31-річна Ісіге показала підписникам в Instagram нові тату на лікті і тілі. Спортсменка відзначила, що рада новим малюнкам.

Ісіге відома за виступами в One Championship. Вона представляє промоушен з 2017 року і встигла провести вісім поєдинків. На її рахунку чотири перемоги і чотири поразки.

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топлес змішані єдиноборства

Джерело: lenta.ru

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