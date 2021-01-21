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Спортсмена, що втік від режиму Лукашенка, затримали в Росії

21 січня, 15:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На батьківщині Олексію Кудіну загрожує п'ять років в'язниці

Боєць змішаних єдиноборств Олексій Кудін був затриманий в Москві. До Росії він втік від режиму Лукашенка.

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У Білорусі Кудіна оголосили в розшук після того, як в листопаді 2020 року він не з'явився в суд у кримінальній справі.

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Спортсмена звинувачували за статтею 363 КК (Опір працівникові органів внутрішніх справ або іншій особі, що охороняє громадський порядок). Термін за таке покарання може скласти до п'яти років позбавлення волі.

Найімовірніше, Кудіна екстрадують в Білорусь, пише XSport .

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Нагадаємо, Кудін був затриманий 12 серпня на Центральній площі Молодечно, де проходила акція протесту. Однак сам боєць стверджує, що не брав участі в ній. Бійця помістили на півтора тижні під варту, а з 21 серпня він перебував під домашнім арештом.

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Олексій Кудін – п'ятиразовий чемпіон світу з тайського боксу серед любителів, дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу серед любителів, чемпіон світу з кікбоксингу серед професіоналів, боєць ММА.

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