Найпопулярніша ринг-герл показала відео без нижньої білизни і привела фанатів в екстаз

Девіз Мерседес в соцмережах: більше оголених фото і ніякої цензури!

Ринг-герл промоушена зі змішаних єдиноборств Bellator Мерседес Террелл є найпопулярнішою серед всіх своїх колег за кількістю підписніків в Instagram. Дівчина може похвалитися 589 тисячами фанатів. Не всі професійні спортсмени мають стільки шанувальників. Для порівняння, подивіться на ТОП-10 найпопулярніших українських спортсменів в Instagram.

Але рецепт успіху Мерседес досить простий – більше оголених фото і ніякої цензури. Наприклад, на останньому опублікованому відео дівчина знялася без нижньої білизни на лосини і засвітила інтимне місце. Фанати дівчата були в екстазі.

Завдяки контракту з Bellator дівчина має можливість подорожувати по всьому світу, що тільки сприяє зростанню її шанувальників.

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