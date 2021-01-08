Найпопулярніша ринг-герл показала відео без нижньої білизни і привела фанатів в екстаз

Ринг-герл промоушена зі змішаних єдиноборств Bellator Мерседес Террелл є найпопулярнішою серед всіх своїх колег за кількістю підписніків в Instagram. Дівчина може похвалитися 589 тисячами фанатів. Не всі професійні спортсмени мають стільки шанувальників. Для порівняння, подивіться на ТОП-10 найпопулярніших українських спортсменів в Instagram.
Але рецепт успіху Мерседес досить простий – більше оголених фото і ніякої цензури. Наприклад, на останньому опублікованому відео дівчина знялася без нижньої білизни на лосини і засвітила інтимне місце. Фанати дівчата були в екстазі.
Завдяки контракту з Bellator дівчина має можливість подорожувати по всьому світу, що тільки сприяє зростанню її шанувальників.
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