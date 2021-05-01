Російський боєць голодує два дні, щоб йому дозволили битися

Середньоваговик В'ячеслав Василевський 3 травня битиметься з бразильцем Віскарді Андраде, але поки не може вкластися в потрібну вагу і п'є тільки воду

В'ячеслав Василевський / Фото: Instagram

Російський середньоваговик В'ячеслав Василевський 3 травня на турнірі RCC 9 в Єкатеринбурзі битися з бразильцем Віскарді Андраде (22-8). Однак підготовка до зважування у бійця змішаних єдиноборств проходить непросто. Доводиться навіть голодувати. Про це спортсмен розповів в Instagram. Раніше бійцеві вибили зуб в поєдинку на голих кулаках.

"Вага – 4,5 кг зайвих. Вчора я заливався водою, але майже не їв. Сьогодні взагалі не їв. Але настрій заряджений – поруч Рамазан Ісмаїлов, тому проблем не буде", – сказав Василевський

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Бій Василевського і Андраде стане головною подією вечора. Всього програма шоу включить в себе 13 поєдинків. 32-річний Василевський відомий за виступами в організаціях М-1, Bellator, ACB і ACA. Андраде двічі бився на RCC – його дебют в лізі відбувся після відходу з UFC.

Раніше російському бійцеві ледь не викололи око під час бою. Бій довелося зупинити, оскільки російський боєць не зміг продовжити поєдинок через пошкодження.

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