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Росія окупувала Грузію! Жорстка заява бійця UFC

1 травня, 09:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Грузинський боєць змішаних єдиноборств Мераб Двалішвілі пояснив, чому не вболіває за росіянина Петра Яна

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі розповів, чому під час поєдинків не вболіває за росіянина Петра Яна.

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"Я з Грузії, але це зовсім не означає, що я повинен підтримувати Петра Яна. З якого дива я повинен це робити? Росія і Грузія – дві різні країни. Якщо росіянин б'ється, це не означає, що грузин обов'язково повинен за нього вболівати. у Росії була війна з Грузією, Росія окупувала Грузію", – сказав Двалішвілі в інтерв'ю YouTube-каналу "Ушатайка" .

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