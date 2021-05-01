Росія окупувала Грузію! Жорстка заява бійця UFC

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі розповів, чому під час поєдинків не вболіває за росіянина Петра Яна.

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"Я з Грузії, але це зовсім не означає, що я повинен підтримувати Петра Яна. З якого дива я повинен це робити? Росія і Грузія – дві різні країни. Якщо росіянин б'ється, це не означає, що грузин обов'язково повинен за нього вболівати. у Росії була війна з Грузією, Росія окупувала Грузію", – сказав Двалішвілі в інтерв'ю YouTube-каналу "Ушатайка" .