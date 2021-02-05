Ринг-герл розтопила сніг гарячим фото в купальнику

Сексуальна ринг-герл Каміла Олівейра з Бразилії вирішила трохи розтопити сніговий покрив і провела ефектну зимову фотосесію в рожевому бікіні. Її тіло зігрівала лише білосніжна шубка і високі чобітки.
Каміла є однією з найпопулярніших ринг-герл в змішаних єдиноборствах. У січні 2013 року стала першою представницею своєї країни, яка виносила таблички на турнірах UFC. У 2016 році авторитетний сайт Sherdog назвав Камілу найкрасивішою Октагон-герл. До речі, недавно Олівейра радувала своїх фанатівприсутністю на поєдинку Конора Макгрегора проти Дастіна Порье.
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