Ринг-герл розтопила сніг гарячим фото в купальнику

Сексуальна ринг-герл Каміла Олівейра з Бразилії вирішила трохи розтопити сніговий покрив і провела ефектну зимову фотосесію в рожевому бікіні. Її тіло зігрівала лише білосніжна шубка і високі чобітки.

Реклама

Каміла є однією з найпопулярніших ринг-герл в змішаних єдиноборствах. У січні 2013 року стала першою представницею своєї країни, яка виносила таблички на турнірах UFC. У 2016 році авторитетний сайт Sherdog назвав Камілу найкрасивішою Октагон-герл. До речі, недавно Олівейра радувала своїх фанатівприсутністю на поєдинку Конора Макгрегора проти Дастіна Порье.

Реклама

Реклама

Читайте також:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама