Русский
$ 27,89
33,45
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Ринг-герл розтопила сніг гарячим фото в купальнику

5 лютого, 14:51

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Неймовірна краса від спекотної брюнетки з Бразилії

Сексуальна ринг-герл Каміла Олівейра з Бразилії вирішила трохи розтопити сніговий покрив і провела ефектну зимову фотосесію в рожевому бікіні. Її тіло зігрівала лише білосніжна шубка і високі чобітки.

Реклама

Каміла є однією з найпопулярніших ринг-герл в змішаних єдиноборствах. У січні 2013 року стала першою представницею своєї країни, яка виносила таблички на турнірах UFC. У 2016 році авторитетний сайт Sherdog назвав Камілу найкрасивішою Октагон-герл. До речі, недавно Олівейра радувала своїх фанатівприсутністю на поєдинку Конора Макгрегора проти Дастіна Порье.

Реклама

В тренді
Рік до зимової Олімпіади-2022 в Пекіні: як Китай будує арени і що чекає на Україну

Реклама

Читайте також:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дівчина WAGs ринг-герл

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

З вертухи в реанімацію: моторошний нокаут в бою ММА
З вертухи в реанімацію: моторошний нокаут в бою ММАMMA
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 років
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 роківMMA
Нокаут в MMA за 15 секунд: переможцю вистачило одного удару
Нокаут в MMA за 15 секунд: переможцю вистачило одного ударуMMA
На нього навіть страшно дивитися: найсильніша людина планети, яка перемагала Вірастюка, повертається в MMA
На нього навіть страшно дивитися: найсильніша людина планети, яка перемагала Вірастюка, повертається в MMAMMA
Нурмагомедов розплакався після поразки: такого ви ще не бачили
Нурмагомедов розплакався після поразки: такого ви ще не бачилиMMA
Влаштувала стриптиз, катаючись на сноуборді: бікіні не вмістило груди чемпіонки світу на морозі
Влаштувала стриптиз, катаючись на сноуборді: бікіні не вмістило груди чемпіонки світу на морозіІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти