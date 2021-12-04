Розкабанів! Макгрегор наздоганяє Усика (фото)

Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор продемонстрував актуальну фізичну форму – ірландця просто не впізнати

Макгрегор близький за вагою до Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

33-річний Конор Макгрегор, який недавно заанонсував найбільший камбек в історії спорту, змінився майже до невпізнання.

Ірландець розмістив кілька своїх свіжих фотографій у себе Twitter, показавши, як він пристойно набрав у вазі.

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"190 фунтів граніту", – підписав фото Макгрегор.

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У перерахунку це трохи більше 86 кілограмів – саме для виступів у крузервейті (до 91 кг), де до недавнього переходу в суперважковаговики вражав Олександр Усик.

Усик vs Белью. Перемога нокаутом / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що в липні Конор Макгрегор отримав перелом ноги у поєдинку проти Дастіна Пор'є. Тоді перемогу у першому раунді здобув суперник ірландця.

Перед тим боєм ваги під Макгрегором показали 70,8 кілограма.

Конор Макгрегор і Дастін Пор'є / Фото: Reuters

А нещодавно ми повідомляли про скандал, у який потрапив ірландець. Конор Макгрегор хрестив сина у Ватикані, а потім влаштував вечірку в Римі. Під час веселощів колишній чемпіон UFC побив свого гостя – діджея Франческо Факкінетті.

Після цього інциденту італійський діджей подав до суду на Макгрегора.