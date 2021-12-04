4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон ⚽ Верес - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Розкабанів! Макгрегор наздоганяє Усика (фото)

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 грудня, 16:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ексчемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор продемонстрував актуальну фізичну форму – ірландця просто не впізнати
Макгрегор близький за вагою до Усика
Макгрегор близький за вагою до Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

33-річний Конор Макгрегор, який недавно заанонсував найбільший камбек в історії спорту, змінився майже до невпізнання.

Ірландець розмістив кілька своїх свіжих фотографій у себе Twitter, показавши, як він пристойно набрав у вазі.

Реклама

"190 фунтів граніту", – підписав фото Макгрегор.

Реклама

У перерахунку це трохи більше 86 кілограмів – саме для виступів у крузервейті (до 91 кг), де до недавнього переходу в суперважковаговики вражав Олександр Усик.

Усик vs Белью. Перемога нокаутом
Усик vs Белью. Перемога нокаутом / Фото: Getty Images

Реклама

Нагадаємо, що в липні Конор Макгрегор отримав перелом ноги у поєдинку проти Дастіна Пор'є. Тоді перемогу у першому раунді здобув суперник ірландця.

Перед тим боєм ваги під Макгрегором показали 70,8 кілограма.

Конор Макгрегор і Дастін Пор'є
Конор Макгрегор і Дастін Пор'є / Фото: Reuters

А нещодавно ми повідомляли про скандал, у який потрапив ірландець. Конор Макгрегор хрестив сина у Ватикані, а потім влаштував вечірку в Римі. Під час веселощів колишній чемпіон UFC побив свого гостя – діджея Франческо Факкінетті.

Після цього інциденту італійський діджей подав до суду на Макгрегора.

Макгрегор vs Факкінетті
Макгрегор vs Факкінетті / Фото: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Субота, 4 грудня
0:3
Дивись на: Про матч
17:00
Дивись на: Трансляція
19:30
Дивись на:
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти