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Пишногруда зірка ММА – в еротичній білизні: її чоловік напередодні стікав кров'ю

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
25 травня, 08:08
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Після кривавої перемоги свого чоловіка Остіна Вандерфорда американка Пейдж Ванзант знову почала "пригощати" своїх підписників гарячим контентом
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант якийсь час не балувала своїх підписників відвертим контентом. Мабуть, у зв'язку з тим, що всю увагу сфокусувала на поєдинку свого чоловіка Остіна Вандерфорда проти Фабіана Едвардса на вечорі Bellator 259 в Анкасвіллі.

Нагадаємо, Вандерфорд зазнав розсічення і до кінця бою був весь у крові, але судді віддали йому перемогу.

Однак варто було відгриміти фанфарам на честь перемоги Вандерфорда, як його сексапільна дружина взялася за старе. Пейдж Ванзант опублікувала кілька знімків в еротичній білизні, похвалившись пишними грудьми і короною на голові.

В тренді

Утім, Пейдж можна назвати королевою краси, але не октагону. Нагадаємо, кілька останніх поєдинків вогняна Ванзант програла.

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