Пишногруда зірка ММА – в еротичній білизні: її чоловік напередодні стікав кров'ю

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант якийсь час не балувала своїх підписників відвертим контентом. Мабуть, у зв'язку з тим, що всю увагу сфокусувала на поєдинку свого чоловіка Остіна Вандерфорда проти Фабіана Едвардса на вечорі Bellator 259 в Анкасвіллі.
Нагадаємо, Вандерфорд зазнав розсічення і до кінця бою був весь у крові, але судді віддали йому перемогу.
Однак варто було відгриміти фанфарам на честь перемоги Вандерфорда, як його сексапільна дружина взялася за старе. Пейдж Ванзант опублікувала кілька знімків в еротичній білизні, похвалившись пишними грудьми і короною на голові.
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Утім, Пейдж можна назвати королевою краси, але не октагону. Нагадаємо, кілька останніх поєдинків вогняна Ванзант програла.
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