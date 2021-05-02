Прохазка вирубив Рейєса двома ударами ліктями на вечорі UFC в Лас-Вегасі

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Минулої ночі чергове шоу змішаних єдиноборств відбулося в Неваді (США). Головною подією UFC on ESPN23 стала битва ув напівважкій вазі між Їржі Прохазкою і Домініком Рейєсом. Завершилася вона дещо несподівано вже в другому раунді після двох поспіль потужних ударів чеха ліктями.

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Тим часом Макгрегор купив паб і заборонив туди ходити чоловікові, якого побив.

Поєдинок видався видовищним, і в самому його початку ініціатива була у Домініка. Проте в другій п'ятихвилинці Прохазці вдалося притиснути суперника до сітки, а потім вирубити ліктем після розвороту.

Пізніше Їржі сказав, що ніякого плану у нього не було, а думав він більше про те, як зупинити наступ суперника. Примітно, Прохазка здобув уже 28 перемог, причому 12 – поспіль. Також у кар'єрі у 28-річного уродженця міста Зноймо три поразки і одна нічия.

31-річний мешканець Каліфорнії довго приходив до тями після потрясіння. Він зазнав третьої поразки поспіль, хоча раніше виграв 12 боїв.

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