Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Після таких ударів не виживають, а він відповів "анакондою"! Приголомшлива розв'язка в ММА

20 лютого, 20:38

Олег Люлька Олег Люлька

Чарльз Джонсон задушливим прийомом помстився своєму суперникові Карлі Пангілінану

Американський представник змішаних єдиноборств Чарльз Джонсон здивував на турнірі LFA 100 в США, в співголовному поєдинку вечора здолавши свого досі непереможного співвітчизника Карлі Пангілінана.

Реклама

У другому раунді поєдинку Пангілінан поцілив Джонсону в голову правим боковим і відразу додав лівим, здавалося б, практично "вбивши" суперника. Але Джонсон неймовірним чином зумів не тільки прийти до тями після пропущених ударів, але й миттєво відповісти своєму візаві.

Захопивши шию Пангілінана на прізвисько "Хлопчик шеф-кухар", Джонсон натиснув на неї своїм біцепсом і перекрив потік крові до головного мозку Карлі. Той мусив здатися – рефері зафіксував перемогу Джонсона задушенням "анакондою".

Читайте також:

Реклама

Дивіться інтерв'ю з українською зіркою ММА Альоною Рассохіною

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

удушення нокаут MMA

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ліктем з розвороту: такого нокауту ви ще не бачили
Ліктем з розвороту: такого нокауту ви ще не бачилиMMA
UFC 258: чемпіон ледь не програв на перших секундах, але встав і переміг нокаутом
UFC 258: чемпіон ледь не програв на перших секундах, але встав і переміг нокаутомMMA
Красуня зі змішаних єдиноборств хизується на пляжі бездонним декольте
Красуня зі змішаних єдиноборств хизується на пляжі бездонним декольтеMMA
Доїла корів, а тепер секс-символ UFC: кривава картина українки із соковитим бюстом
Доїла корів, а тепер секс-символ UFC: кривава картина українки із соковитим бюстомMMA
Криваве місиво в Москві: обличчя бійця перетворили на
Криваве місиво в Москві: обличчя бійця перетворили на "відбивну"MMA
Чим це вони займаються? Сексуальний
Чим це вони займаються? Сексуальний "трикутник" від пишногрудої зірки джиу-джитсуІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти