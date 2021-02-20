Після таких ударів не виживають, а він відповів "анакондою"! Приголомшлива розв'язка в ММА

Американський представник змішаних єдиноборств Чарльз Джонсон здивував на турнірі LFA 100 в США, в співголовному поєдинку вечора здолавши свого досі непереможного співвітчизника Карлі Пангілінана.

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У другому раунді поєдинку Пангілінан поцілив Джонсону в голову правим боковим і відразу додав лівим, здавалося б, практично "вбивши" суперника. Але Джонсон неймовірним чином зумів не тільки прийти до тями після пропущених ударів, але й миттєво відповісти своєму візаві.

Захопивши шию Пангілінана на прізвисько "Хлопчик шеф-кухар", Джонсон натиснув на неї своїм біцепсом і перекрив потік крові до головного мозку Карлі. Той мусив здатися – рефері зафіксував перемогу Джонсона задушенням "анакондою".

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