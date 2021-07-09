Пор'є тренується з дикунами кожен день: Конор може втратити все 11 липня

Президент UFC Дана Вайт вважає, що до третього поєдинку з Дастіном Пор'є колишній чемпіон ліги в двох категоріях Конор Макгрегор ставиться набагато серйозніше

Дастін Пор'є і Конор Макгрегор / Фото: UFC

Президент UFC Дана Вайт в передчутті третього поєдинку між колишнім чемпіоном UFC у двох вагових категоріях ірландцем Конором Макгрегором і колишнім тимчасовим чемпіоном ліги в легкій вазі Дастіном Пор'є. Поєдинок пройде в ніч на неділю. Раніше ми писали, що Макгрегор вдарив Пор'є на дуелі поглядів перед третім боєм.

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"Конор до біса добре виглядав у тому першому раунді з Пор'є. Не знаю, як якісно він підготувався до того бою. Я просто не в курсі, що він робив на тренуваннях. Але я точно скажу, що до третього поєдинку Конор ставиться набагато серйозніше. Він практично відключився від усього навколо. Зараз він колишній Конор Макгрегор", – цитує Вайта PJ Penn.

Дастін Пор'є і Конор Макгрегор / Фото: Reuters

"Тільки Конор знає, що йому потрібно зробити інакше. Але ось що я вам скажу: Пор'є щодня тренується у Флориді з дикунами. Він просто жадає цього бою. Не доводиться сумніватися, що Дастін голодніший, ніж Макгрегор. Він хоче забрати у Конора усе".

Тим часом названі гонорари Макгрегора і Пор'є за третій бій.

Нагадаємо, 2014 року Конор нокаутував Дастіна, а в січні 2021-го американець узяв реванш, достроково завершивши бій у другому раунді.