"Поправилася?" Реакція фанів на ідеальну фігуру української зірки UFC

Єдина українка в найкрутішій лізі змішаних єдиноборств Марина Мороз радує шанувальників не тільки видовищними боями, але і відвертими фото. Раніше між тренуваннями Мороз покрасувалась на Lamborghini, а тепер позувала в дуже пікантному вбранні.

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Мороз показала ідеальну фігуру в Іnstagram, а їй написали: "Поправилася чи що?". Марина відповіла: "Я така і була".

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Свою кар'єру в UFC в 2015 році Мороз розпочала у вазі до 52 кг, і її переможний бій відразу ж став кращим виступом вечора. Зараз в активі 29-річної Марини 10 перемог, але є і три поразки.

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Раніше єдина українка в UFC Марина Мороз голодувала заради ваги і боялася дихати:

"Мені тоді навіть повітрям страшно було харчуватися. Здавалося, що зараз подихаю – і кілограм додасться. Тренер тоді говорив, що я була сильно худа з ростом 172 см. Але у мене ще й кістки важкі. І ось навіть зараз, коли я перейшла в категорію 57 кг, він говорить: "Ти як на 52 виглядаєш". Я така висока, сухенька, м'язи маленькі, збиті. Категорія 57 кг набагато краще мені підходить. А раніше під бій я практично знищувала своє тіло ".

Марина Мороз – про труднощі ваговій категорії Відео: Сегодня|Спорт

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