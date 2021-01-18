Полярний Ведмідь, який гостював у Києві, помер від коронавіруса

Американський боєць змішаних єдиноборств Пол Вареланс помер в результаті ускладнень, викликаних коронавірусом. Про це повідомляє MMA Junkie.
Ветеран MMA захворів на COVID-19 в грудні 2020-го. Через ускладнення лікарям довелося ввести його в стан медикаментозної коми. Але врятувати спортсмена не вдалося. Полу був 51 рік.
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Вареланс був відомий в октагоні UFC на прізвисько Полярний Ведмідь. На UFC 7 Вареланс пробився до фіналу. Він провів за вечір три поєдинки, в останньому з яких поступився майбутньому чемпіону Марко Хуасу.
У 1996-му американець приїхав до Києва, де взяв участь в турнірі IFC 1. Тоді він програв українському бійцю Ігорю Вовчанчину. Також Вареланс бився на турнірах в Бразилії і Японії.
Всього на рахунку американського важковаговика 18 боїв, дев'ять із яких він виграв і дев'ять – програв.
Раніше ми писали, що в Абу-Дабі завершився турнір UFC, де в головному бою зійшлися Макс Холлоуей і Келвін Каттар. Бій тривав увесь відведений час і завершився перемогою Холлоуея одноголосним рішенням суддів .
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