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СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Неймовірно сексуально: спортсменка розслабилася біля басейну

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 жовтня, 09:40
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Боєць змішаних єдиноборств Валері Лореда за кілька годин зібрала сотню тисяч лайків за свої знімки в купальнику
Валері Лореда на відпочинку
Валері Лореда на відпочинку / Фото: Instagram

Одна з найсексуальніших спортсменок MMA Валері Лореда вразила своїх фанатів відвертою фотосесією біля басейну. Раніше українська красуня показала, як змінює купальники кожен день.

З Майамі Валері запостила в Instagram гарячі фото у відвертому купальнику.

Читайте також: "Інтернет не буде колишнім": боєць UFC вражений відвертими фото

Нагадаємо, що 22-річна Лореда дебютувала в змішаних єдиноборствах у лютому 2019 року. Останній поєдинок вона провела 7 серпня, перемігши американку Тару Графф технічним нокаутом у другому раунді. Всього на її рахунку три перемоги в трьох боях в MMA.

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