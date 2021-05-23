Не для слабких нервів! Після жахливого розсічення кров заливала обличчя китаянки, яка ледве відбивалася

Титулована американка Карла Еспарза технічним нокаутом виграла у китаянки Янь Сяонань 22 травня на турнірі зі змішаних єдиноборств у Лас-Вегасі

Карла Еспарза закінчила поєдинок у крові / Фото: UFC

Минулої ночі на турнірі UFCVegas27 в Лас-Вегасі одну з найкривавіших битв влаштували американка Карла Еспарза і китаянка Янь Сяонань. Поєдинок видався видовищним, але досить швидкоплинним, і завершився вже у другому раунді. Раніше "Бульдог" загриз американця за хвилину і зажадав 75 000 доларів.

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33-річна Еспарза на прізвисько "Печеньковий монстр" завершила поєдинок технічним нокаутом у 2-му раунді. До цього часу вона фактично розсікла лоб своїй суперниці, яка стікала кров'ю, і добивала Янь в партері.

Вся в чужій крові, але дуже задоволена Карла також заробила 50 000 доларів бонусу за виступ вечора. Еспарза здобула п'яту перемогу поспіль, перервавши серію Сяонань з шести виграшів у UFC.

Нагадаємо, що Карла – перша чемпіонка UFC у жіночій мінімальній вазі, проте вже не володіє поясом і займає 4-те місце в офіційному рейтингу своєї категорії. Китаянка до цього бою посідала третю сходинку.

Раніше жінка-Кіборг з Бразилії жорстко кинула суперницю заради чемпіонського поясу.

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