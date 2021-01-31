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На нього навіть страшно дивитися: найсильніша людина планети, який перемагав Вірастюка, повертається в MMA

31 січня, 15:56

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Легендарний атлет вражає своєю фізичною формою

Найсильніша людина світу Маріуш Пудзяновський знову буде битися в змішаних єдиноборствах. Польський гігант повернеться в клітку вперше з листопада 2019 року і очолить KSW 59: Fight Code, який відбудеться 20 березня в Лодзі.

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Пудзяновський почав професійну кар'єру ще в 16-річному віці в змаганні з жиму лежачи. В кінці дев'яностих Маріуш почав виступати на турнірі World's Strongest Man, де п'ять разів завойовував звання найсильнішої людини планети. До речі, в 2003 році він випередив нашого Василя Вірастюка. До слова, у 2020 році переможцем World's Strongest Man став ще один українець Олексій Новіков.

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На початку 2000-х Пудзяновський відсидів 19 місяців у в'язниці за побиття людини. Сам же спортсмен стверджував що хотів врятувати іншу людину від нападу "боса місцевої мафії".

У змішаних єдиноборствах Пудзяновський дебютував в 2009 році і з тих пір встиг провести 20 поєдинків – здобув 13 перемог, вісім з них нокаутом і ще п'ять разів суддівським рішенням. Тільки подивіться на цю міць:

Втім, знайшлися ті, хто зумів перемогти цього гіганта. І навіть не один – на рахунку Маріуша сім поразок, три – нокаутом.

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При зростанні в 185 см бойова вага поляка становить 117 кг. А в змаганнях з пауерліфтингу Маріуш виступав з вагою в 145 кг. У його кар'єрі навіть був бій проти знаменитого боксера-пухляша Еріка "Баттербіна" Еша.

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змішані єдиноборства боєць Маріуш Пудзяновський

Джерело: Сегодня|Спорт

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