Чоловіка українки зарізали у Бразилії. Він був зіркою ММА

Боєць змішаних єдиноборств Майкель Фалькао загинув на батьківщині. Поліція не може знайти свідків події

Фалькао провів 60 боїв в ММА

Чемпіон Bellator та колишній боєць UFC Майкель Фалькао загинув. Йому було лише 40 років.

За повідомленнями поліції міста Пелотас, до них виклик надійшов у неділю вночі. Біля бару був знайдений закривавлений чоловік із ножовими пораненнями. Його терміново шпиталізували, але врятувати не змогли. Він помер, не приходячи до тями.

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Лише згодом з'ясувалося, що це знаменитий боєць змішаних єдиноборств Майкель Фалькао.

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"Немає жодних свідків, мотивів злочину ми також не знаємо", – заявили у поліції.

За свою кар'єру Фалькао провів 60 боїв у ММА та виграв 40. Крім того, бразилець провів один бій у UFC, після чого з ним розірвали з ним контракт через напад на жінку.

Згідно з Вікіпедією, у січні 2020-го Майкель Фалькао в Києві одружився з українкою Наталією Тандаріною.