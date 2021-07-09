Макгрегор vs Пор'є – нічия: поки що на вагах

Напередодні суботнього турніру зі змішаних єдиноборств UFC 264 Конор Макгрегор і Дастін Пор'є показали однакову вагу – 70,8 кг

Конор Макгрегор і Дастін Пор'є / Фото: UFC

У Лас-Вегасі тривають заходи, присвячені майбутньому турніру зі змішаних єдиноборств UFC 264. Учасники головного двобою вечора Конор Макгрегор і Дастін Пор'є пройшли церемонію зважування. Обидва бійці показали однакову вагу – 70,8 кг.

Читайте також: Названо гонорари Макгрегора і Пор'є за третій бій

Нагадаємо, що турнір UFC 264 відбудеться в ніч з суботи на неділю і розпочнеться о 01:00 за київським часом. Головний бій турніру між Макгрегором і Пор'є почнеться орієнтовно в 07:00.

До речі, в першому бою (у вересні 2014 року) Макгрегор нокаутував американця в першому раунді. А в другому поєдинку (в січні 2021 роки) вже Пор'є відправив у нокаут ірландця в другому раунді.

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Читайте також: український чемпіон знає, від чого залежить результат бою Макгрегор – Пор'є.