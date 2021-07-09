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Макгрегор вдарив Пор'є на дуелі поглядів перед третім боєм. Шоу почалося

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
9 липня, 09:12
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Минулої ночі зірковий ірландський боєць змішаних єдиноборств зважився на черговий скандальний вчинок, спробувавши дістати американця ногою
Пор'є vs Макгрегор
Пор'є vs Макгрегор / Фото: Reuters

Уже найближчої суботи в Лас-Вегасі пройде один з найочікуваніших поєдинків року в UFC. Ірландець Конор Макгрегор зустрінеться з американцем Дастіном Пор'є на турнірі UFC264, щоб утретє з'ясувати відносини в легкій вазі. Рано-вранці у п'ятницю за київським часом бійці провели пресконференцію і дуель поглядів, яка завершилася не дуже красиво.

Тим часом названі гонорари Макгрегора і Пор'є за третій бій.

Конор вбрався в фіолетовий костюм, а Дастін прийшов в джинсах і бірюзовій сорочці. Стримувані головою промоушена Даною Вайтом 32-річні суперники стали обмінюватися "люб'язностями". При цьому ірландець відразу став в стійку і в результаті не витримав і спробував вдарити американця ногою. Охоронець його притримав, але все ж туфля скандаліста зачепила джинси опонента.

Читайте також: український чемпіон знає, від чого залежить результат бою Макгрегор – Пор'є.

Нагадаємо, 2014 року Конор нокаутував Дастіна, а в січні той взяв реванш таким же способом. Чергове "побачення" відбудеться вранці в неділю за нашим часом.

Цікаво дізнатися: Хабіб пояснив, чому Англія на Євро-2020 грає краще за всіх.

Дивіться інтерв'ю українки Олени Рассохіної, яка виступає у змішаних єдиноборствах:

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