Макгрегор вдарив Пор'є на дуелі поглядів перед третім боєм. Шоу почалося

Минулої ночі зірковий ірландський боєць змішаних єдиноборств зважився на черговий скандальний вчинок, спробувавши дістати американця ногою

Пор'є vs Макгрегор / Фото: Reuters

Уже найближчої суботи в Лас-Вегасі пройде один з найочікуваніших поєдинків року в UFC. Ірландець Конор Макгрегор зустрінеться з американцем Дастіном Пор'є на турнірі UFC264, щоб утретє з'ясувати відносини в легкій вазі. Рано-вранці у п'ятницю за київським часом бійці провели пресконференцію і дуель поглядів, яка завершилася не дуже красиво.

Тим часом названі гонорари Макгрегора і Пор'є за третій бій.

Конор вбрався в фіолетовий костюм, а Дастін прийшов в джинсах і бірюзовій сорочці. Стримувані головою промоушена Даною Вайтом 32-річні суперники стали обмінюватися "люб'язностями". При цьому ірландець відразу став в стійку і в результаті не витримав і спробував вдарити американця ногою. Охоронець його притримав, але все ж туфля скандаліста зачепила джинси опонента.

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Нагадаємо, 2014 року Конор нокаутував Дастіна, а в січні той взяв реванш таким же способом. Чергове "побачення" відбудеться вранці в неділю за нашим часом.

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