Макгрегор показав свою яхту в Абу-Дабі

До бою з Дастіном Пор'є ірландець готується в королівській розкоші

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор показав розкішну яхту, яку він орендував заради того, щоб максимально комфортно почуватися в Абу-Дабі. Нагадаємо, на "Бійцівському острові" в столиці Еміратів найближчими вихідними скандальний ірландець проведе бій з американцем Дастіном Пор'є.

"Мій острів", – підписав фотографії свого плавзасобу в Instagram Макгрегор

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Відзначимо, що з яхти відкривається шикарний вид на "Етіхад Арену", де рано вранці 24 січня, за київським часом, і відбудеться бій Макгрегор – Пор'є.

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Як ми писали раніше, всі квитки на повернення Конора Макгрегора були розпродані за 18 годин. Перепустки були доступні за ціною від 216 до 1360 доларів.

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При цьому Конор обіцяє швидкий бій. "Мені подобається Дастін. Я вважаю, що він хороший боєць, навіть великий. Але все ще рівнем нижчий за мене. Я вимкну Пор'є за 60 секунд", – заявив ірландець.

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