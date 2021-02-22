Любителька зніматися голою залізла на пальму і зробила сальто

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант активно відпочиває після першого бою на кулаках. Дівчина запостила в Instagram два смішних відеоролика.
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На першому Пейдж дереться на пальму. "Дівчина з джунглів", – підписала ролик Ванзант.
А на другому відео спортсменка робить ефектне сальто назад в басейні.
Нагадаємо, що в минулому році під час карантину Пейдж привернула до себе увагу голими знімками з чоловіком . Дівчина мало не щодня викладала в соцмережі пікатні фото.
Втім і в купальнику відвертих фото у Пейдж вистачає.
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