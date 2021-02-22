Русский
$ 27,85
33,78
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Любителька зніматися голою залізла на пальму і зробила сальто

22 лютого, 22:18

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Пейдж Ванзант не втомлюється дивувати

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант активно відпочиває після першого бою на кулаках. Дівчина запостила в Instagram два смішних відеоролика.

Реклама

Дивіться також: Красуня з UFC вистрілила в себе: дивіться, що з нею сталося

На першому Пейдж дереться на пальму. "Дівчина з джунглів", – підписала ролик Ванзант.

Реклама

А на другому відео спортсменка робить ефектне сальто назад в басейні.

Нагадаємо, що в минулому році під час карантину Пейдж привернула до себе увагу голими знімками з чоловіком . Дівчина мало не щодня викладала в соцмережі пікатні фото.

Реклама

Втім і в купальнику відвертих фото у Пейдж вистачає.

Реклама

Читайте також:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

MMA змішані єдиноборства Пейдж Ванзант
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ліктем з розвороту: такого нокауту ви ще не бачили
Ліктем з розвороту: такого нокауту ви ще не бачилиMMA
UFC 258: чемпіон ледь не програв на перших секундах, але встав і переміг нокаутом
UFC 258: чемпіон ледь не програв на перших секундах, але встав і переміг нокаутомMMA
Завалив
Завалив "кабана" вагою 190 кг: нокаут від зека-вбивці в "найжирнішому" бою в історії боксуБокс
На це неможливо дивитися: спортсменка стікала кров'ю після бою з росіянкою
На це неможливо дивитися: спортсменка стікала кров'ю після бою з росіянкоюMMA
У Росії висміяли бійця UFC, що повторив фразу Кличка про
У Росії висміяли бійця UFC, що повторив фразу Кличка про "завтрашній день"MMA
Красуня зі змішаних єдиноборств хизується на пляжі бездонним декольте
Красуня зі змішаних єдиноборств хизується на пляжі бездонним декольтеMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти