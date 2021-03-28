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Луці ледь не задушив, Нурмагомедов переміг – всі результати UFC 260

28 березня, 10:44

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Двоюрідний брат Хабіба вдруге вийшов в клітку під егідою нової для нього організації

У неділю вранці на нашу часу в Лас-Вегасі провели турнір зі змішаних єдиноборств. У головному бою Нганну нокаутував Міочича на UFC 260. Там же провели ще кілька цікавих поєдинків.

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У другому за важливістю "файті" вечора в США бразилець Вісенте Луке завдав брутальне поразки американцеві Тайрону Вудлі. Колишній чемпіон у напівсередній вазі програв четвертий раз поспіль. Причому Луке вже в першому раунді звалив суперника, а потім провів задушливий прийом. Причому, ледь не перестарався: Вудлі на деякий час втратив свідомість, і навіть сам Вісенте злякався і запереживав за Тайрона.

Тепер у 29-річного хлопця з чилійським і бразильським корінням 20 перемог при семи поразках.

Другий раз в клітці найпрестижнішого дивізіону змішаних єдиноборств вийшов двоюрідний брат непереможного Хабіба Нурмагомедова – Абубакар. Після поразки в дебютному бою він впорався з американцем Джаредом Гуденом. Усі судді одноголосно віддали перемогу росіянину: 30-27, 30-27, 30-27.

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Усі результати вечора у Вегасі. Основний кард:

Френсіс Нганну переміг Стіпе Міочича (КО 2)

Вісенте Луке переміг Тайрона Вудлі (SBM 1)

Шон О'Меллі переміг Томаса Алмейду (КО 3)

Міранда Меверик перемогла Джилліан Робертсон (UD 3)

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Джеймі Малларкі переміг Хама Уорті (КО 1)

Попередні бої:

Алонсо Меніфілд переміг Фабіо Чернанта (SBM 1)

Абубакар Нурмагомедов переміг Джареда Гудена (UD 3)

Міхал Олексійчук переміг Модестас Букаускаса (SD 3)

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Омар Моралес переміг Шейна Янга (UD 3)

Тим часом, Берінчик наїхав на росіянина, а йому запропонували викликати Конора.

Дивіться, як вели себе на зважуванні Макгрегор і Пор'є:

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

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