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Куди дивився рефері? Бійця задушили і продовжували бити непритомне тіло

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 травня, 13:44
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Задушливий прийом на турнірі зі змішаних єдиноборств ледь не обернувся трагедією. Боєць знепритомнів, а його продовжували бити по голові
Душив суперника, поки той не втратив свідомість
Душив суперника, поки той не втратив свідомість

У Росії поєдинок зі змішаних єдиноборств на турнірі ММА Серія 32: Народний Кубок ледь не обернувся трагедією. Павло Лєтунов переміг Владлена Сидоренка задушливим прийомом у першому раунді, однак насправді ситуація в клітці виявилася набагато страшнішою.

На самому початку раунду Лєтунов схопив голову Сидоренка і почав душити. Суперник спочатку намагався вирватися з обіймів, але через кілька секунд він уже практично не чинив опору. Незважаючи на те, що Сидоренко вже був непритомним, Лєтунов завдав йому ще кілька ударів у голову, поки рефері не зупинив бій. Але куди він дивився раніше?

Після закінчення бою Сідренко так і залишився лежати в центрі клітки непритомним. Рефері намагався привести його до тями, а Лєтунов з тривогою дивився на те, що відбувається.

Яскраві події турніру UFC 262:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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