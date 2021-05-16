Куди дивився рефері? Бійця задушили і продовжували бити непритомне тіло

У Росії поєдинок зі змішаних єдиноборств на турнірі ММА Серія 32: Народний Кубок ледь не обернувся трагедією. Павло Лєтунов переміг Владлена Сидоренка задушливим прийомом у першому раунді, однак насправді ситуація в клітці виявилася набагато страшнішою.
На самому початку раунду Лєтунов схопив голову Сидоренка і почав душити. Суперник спочатку намагався вирватися з обіймів, але через кілька секунд він уже практично не чинив опору. Незважаючи на те, що Сидоренко вже був непритомним, Лєтунов завдав йому ще кілька ударів у голову, поки рефері не зупинив бій. Але куди він дивився раніше?
Після закінчення бою Сідренко так і залишився лежати в центрі клітки непритомним. Рефері намагався привести його до тями, а Лєтунов з тривогою дивився на те, що відбувається.
Яскраві події турніру UFC 262:
- Замісив біля сітки: Олівейра нокаутував Чандлера і взяв титул UFC
- І він погрожував Хабібу? Фергюсон програв третій бій поспіль в UFC
- Такого нокауту ви ще не бачили: боєць впав через п'ять секунд після удару
- Тріск стояв на весь зал: бійцю UFC зламали руку больовим прийомом
- "Куля" буде мститися: сестра Валентини Шевченко потрапила під каток красуні з UFC