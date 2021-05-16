Куди дивився рефері? Бійця задушили і продовжували бити непритомне тіло

Задушливий прийом на турнірі зі змішаних єдиноборств ледь не обернувся трагедією. Боєць знепритомнів, а його продовжували бити по голові

Душив суперника, поки той не втратив свідомість

У Росії поєдинок зі змішаних єдиноборств на турнірі ММА Серія 32: Народний Кубок ледь не обернувся трагедією. Павло Лєтунов переміг Владлена Сидоренка задушливим прийомом у першому раунді, однак насправді ситуація в клітці виявилася набагато страшнішою.

На самому початку раунду Лєтунов схопив голову Сидоренка і почав душити. Суперник спочатку намагався вирватися з обіймів, але через кілька секунд він уже практично не чинив опору. Незважаючи на те, що Сидоренко вже був непритомним, Лєтунов завдав йому ще кілька ударів у голову, поки рефері не зупинив бій. Але куди він дивився раніше?

Після закінчення бою Сідренко так і залишився лежати в центрі клітки непритомним. Рефері намагався привести його до тями, а Лєтунов з тривогою дивився на те, що відбувається.