"Де тренувався Конор?" Український чемпіон знає від чого залежить результат бою Макгрегор – Пор'є

Чемпіон Bellator Ярослав Амосов вважає, що Пор'є буде готовий до поєдинку на сто відсотків, а ось чим займався Макгрегор ніхто не знає

Амосов вважає, що все буде залежати від налаштування Конора

10 липня на турнірі UFC 264 в Лас-Вегасі пройде один з найочікуваніших поєдинків змішаних єдиноборств. Конор Макгрегор проти Дастіна Пор'є. Свій прогноз на цей бій дав найсильніший український боєць, чемпіон Bellator, Ярослав Амосов.

Читайте також: Конор Макгрегор пожертвував півмільйона дитячій організації Пор'є

"Мені здається, все залежить від кондицій Макгрегора. Незрозуміло де і з ким Конор тренувався і готувався до цього бою. Я не бачив ніде соціальних мережах його спаринг-партнерів. Те, що Пор'є буде готовий на 100%, я впевнений. Тому результат залежить від того, як буде готовий Макгрегор", – вважає Амосов.

Нагадаємо, в першому бою (у вересні 2014 року) Макгрегор нокаутував американця в першому раунді. А в другому поєдинку (в січні 2021 роки) вже Пор'є відправив у нокаут ірландця у другому раунді.

Макгрегор і Пор'є / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Макгрегор купив паб, в якому в 2019 році побив пенсіонера. Операція обійшлася ірландцеві в два мільйони євро.