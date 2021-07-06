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"Де тренувався Конор?" Український чемпіон знає від чого залежить результат бою Макгрегор – Пор'є

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 липня, 17:19
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Чемпіон Bellator Ярослав Амосов вважає, що Пор'є буде готовий до поєдинку на сто відсотків, а ось чим займався Макгрегор ніхто не знає
Амосов вважає, що все буде залежати від налаштування Конора
Амосов вважає, що все буде залежати від налаштування Конора

10 липня на турнірі UFC 264 в Лас-Вегасі пройде один з найочікуваніших поєдинків змішаних єдиноборств. Конор Макгрегор проти Дастіна Пор'є. Свій прогноз на цей бій дав найсильніший український боєць, чемпіон Bellator, Ярослав Амосов.

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"Мені здається, все залежить від кондицій Макгрегора. Незрозуміло де і з ким Конор тренувався і готувався до цього бою. Я не бачив ніде соціальних мережах його спаринг-партнерів. Те, що Пор'є буде готовий на 100%, я впевнений. Тому результат залежить від того, як буде готовий Макгрегор", – вважає Амосов.

Нагадаємо, в першому бою (у вересні 2014 року) Макгрегор нокаутував американця в першому раунді. А в другому поєдинку (в січні 2021 роки) вже Пор'є відправив у нокаут ірландця у другому раунді.

Макгрегор і Пор'є
Макгрегор і Пор'є / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що Макгрегор купив паб, в якому в 2019 році побив пенсіонера. Операція обійшлася ірландцеві в два мільйони євро.

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