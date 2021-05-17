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"Де машина, бро?" Ілону Маску довелося вибачитися перед бійцем ММА

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
17 травня, 13:28
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Боєць змішаних єдиноборств Бенеїл Даріуш замовив ще в минулому році для своєї дружини електрокар, але досі не отримав автомобіль
Даріуш і Маск
Даріуш і Маск

Американський боєць змішаних єдиноборств Бенеїл Даріуш, який здобув перемогу над співвітчизником Тоні Фергюсоном, під час прес-конференції після турніру кинув виклик засновнику компаній Tesla і SpaceX мільярдерові Ілону Маску.

"Де машина моєї дружини, бро?" – звернувся до Маска боєць. Додавши, що замовив автомобіль шість місяців тому, проте він досі не доставлений йому. Бенеїл зазначив, що його дружина вагітна, тому він хоче мати безпечну машину для пересувань.

Маск відреагував швидко. "Скоро все буде! Вибач за затримку!" – написав він у соцмережах.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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