"Де машина, бро?" Ілону Маску довелося вибачитися перед бійцем ММА

Американський боєць змішаних єдиноборств Бенеїл Даріуш, який здобув перемогу над співвітчизником Тоні Фергюсоном, під час прес-конференції після турніру кинув виклик засновнику компаній Tesla і SpaceX мільярдерові Ілону Маску.
"Де машина моєї дружини, бро?" – звернувся до Маска боєць. Додавши, що замовив автомобіль шість місяців тому, проте він досі не доставлений йому. Бенеїл зазначив, що його дружина вагітна, тому він хоче мати безпечну машину для пересувань.
Маск відреагував швидко. "Скоро все буде! Вибач за затримку!" – написав він у соцмережах.
Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея
Оце так успіх! Українські волейболістки достроково пробилися на чемпіонат Європи
Фінал Ліги чемпіонів перенесений зі Стамбула до Порту – офіційно
Дивіться яскраві нокаути:
- Замісив у сітки: Олівейра нокаутував Чандлера і взяв титул UFC
- Обличчям у підлогу! "Спадкоємець Кличка" брутально вирубив небитого поляка (відео)
- "Правді" ніколи ще не було так боляче! Відео нокауту в бою двох бритоголових
- Звірячий нокаут ногою в щелепу: такого боксу ви ще не бачили
- Поклав росіянина за один раунд. Правий хук польського монстра змусив суперника тікати