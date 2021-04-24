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Двійника Конора Макгрегора посадили до в'язниці

24 квітня, 21:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Марк Найя, який представлявся ім'ям легенди UFC, засуджений до двох років і дев'яти місяців позбавлення волі за торгівлю наркотиками

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Twitter

Чоловік, який видавав себе за колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора, отримав тюремний строк за поширення наркотиків. А в цей час сам Конор купив паб, в якому побив літнього чоловіка.

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Правоохоронці зупинили автомобіль 34-річного Марка Найя, у якого не виявилося страховки і посвідчення водія. Марк заявив поліцейським, що його звуть Конор і показав візитну картку з написом Mcgregor Enterprise. На зворотному боці картки було написано Best drops in Surrey ("Кращі підгони в Сурреї"). Поліцейські проаналізували телефони Марка і виявили сотні повідомлень, пов'язаних з наркоторгівлею. Також в його машині були знайдені заборонені речовини і великий тесак.

Суд засудив Найя до двох років і дев'яти місяців позбавлення волі.

Нещодавно Конор згадав один зі своїх найяскравіших поєдинків в змішаних єдиноборствах, який відбувся десять років тому у нього на батьківщині. Дивіться підвальний нокаут Макгрегора з жіночими криками.

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Конор Макгрегор

Джерело: Матч ТВ

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