Двійника Конора Макгрегора посадили до в'язниці

Марк Найя, який представлявся ім'ям легенди UFC, засуджений до двох років і дев'яти місяців позбавлення волі за торгівлю наркотиками

Конор Макгрегор / Фото: Twitter

Чоловік, який видавав себе за колишнього чемпіона UFC Конора Макгрегора, отримав тюремний строк за поширення наркотиків. А в цей час сам Конор купив паб, в якому побив літнього чоловіка.

Реклама

Правоохоронці зупинили автомобіль 34-річного Марка Найя, у якого не виявилося страховки і посвідчення водія. Марк заявив поліцейським, що його звуть Конор і показав візитну картку з написом Mcgregor Enterprise. На зворотному боці картки було написано Best drops in Surrey ("Кращі підгони в Сурреї"). Поліцейські проаналізували телефони Марка і виявили сотні повідомлень, пов'язаних з наркоторгівлею. Також в його машині були знайдені заборонені речовини і великий тесак.

Суд засудив Найя до двох років і дев'яти місяців позбавлення волі.

Нещодавно Конор згадав один зі своїх найяскравіших поєдинків в змішаних єдиноборствах, який відбувся десять років тому у нього на батьківщині. Дивіться підвальний нокаут Макгрегора з жіночими криками.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама