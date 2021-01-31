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Дикий російський боєць напав на суперника після поєдинку

31 січня, 13:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Мусаєв встиг кілька разів вдарити Юришича, поки його не відтягли

Російський боєць Шаміль Мусаєв напав на свого суперника Уроша Юришича зі Словенії на турнірі KSW 58 в Польщі. Мусаєв здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Команді Юришича не сподобався жест, який росіянин продемонстрував після оголошення переможця, а потім ще й відмовився руку потиснути, повідомляють в Twitter Honeybadger44.

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Поки представники команд бійців з'ясовували стосунки на словах, самі спортсмени перейшли від слів до справи і зійшлися в рукопашному бою. Мусаєв схопив суперника за тулуб, а потім підставив йому підніжку і завалив на канвас. Шаміль встиг кілька разів вдарити суперника, поки його не відтягли.

Раніше ми писали про нокаут в MMA за 15 секунд: переможцю вистачило одного удару. Відео ефектного нокауту в поєдинку двох дебютантів змішаних єдиноборств.

Нагадаємо, боєць ледь не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фу. Дивно, але після такого нищівного удару Лю Янін зумів піднятися на ноги.

Також ми повідомляли, що під час турніру в Москві російський боксер знищив суперника з Венесуели: відео жорсткого нокауту. Омар Гарсія не витримав серію ударів від Павла Сілягіна.

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бійка MMA змішані єдиноборства боєць

Джерело: Сегодня|Спорт

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