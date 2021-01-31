Дикий російський боєць напав на суперника після поєдинку

Мусаєв встиг кілька разів вдарити Юришича, поки його не відтягли

Російський боєць Шаміль Мусаєв напав на свого суперника Уроша Юришича зі Словенії на турнірі KSW 58 в Польщі. Мусаєв здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Команді Юришича не сподобався жест, який росіянин продемонстрував після оголошення переможця, а потім ще й відмовився руку потиснути, повідомляють в Twitter Honeybadger44.

Реклама

Поки представники команд бійців з'ясовували стосунки на словах, самі спортсмени перейшли від слів до справи і зійшлися в рукопашному бою. Мусаєв схопив суперника за тулуб, а потім підставив йому підніжку і завалив на канвас. Шаміль встиг кілька разів вдарити суперника, поки його не відтягли.

Раніше ми писали про нокаут в MMA за 15 секунд: переможцю вистачило одного удару. Відео ефектного нокауту в поєдинку двох дебютантів змішаних єдиноборств.

Нагадаємо, боєць ледь не відірвав голову суперникові на чемпіонаті світу з кунг-фу. Дивно, але після такого нищівного удару Лю Янін зумів піднятися на ноги.

Також ми повідомляли, що під час турніру в Москві російський боксер знищив суперника з Венесуели: відео жорсткого нокауту. Омар Гарсія не витримав серію ударів від Павла Сілягіна.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама