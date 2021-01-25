Чорне або червоне: яке бікіні більше підходить зірці MMA

Зірка змішаних єдиноборств Рейчел Остовіч, що залишилася без роботи після звільнення з UFC, опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в чорному і червоному бікіні, ніби натякаючи своїм передплатникам, щоб вони визначили, який колір їй підходить більше.

Втім, навряд чи знайдуться ті, хто буде критикувати дівчину за вибір купальників, адже з такою фігурою підійде будь-який. Це підтверджують попередні знімки Рейчел – красуня позувала в різних кольорах, але неодмінно збирала лайки від своїх шанувальників, а їх у неї більше 700 тисяч.

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