Чорне або червоне: яке бікіні більше підходить зірці MMA

Зірка змішаних єдиноборств Рейчел Остовіч, що залишилася без роботи після звільнення з UFC, опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в чорному і червоному бікіні, ніби натякаючи своїм передплатникам, щоб вони визначили, який колір їй підходить більше.
Втім, навряд чи знайдуться ті, хто буде критикувати дівчину за вибір купальників, адже з такою фігурою підійде будь-який. Це підтверджують попередні знімки Рейчел – красуня позувала в різних кольорах, але неодмінно збирала лайки від своїх шанувальників, а їх у неї більше 700 тисяч.
Читайте також:
- "Робимо спорт знову сексуальним": найкраща реклама спорту від пекучої блондинки
- Ледве прикрила голі груди рукою. Спортсменка знову провокує Instagram
- Спортсменка, що привчила до голого бюсту, вирішила похвалитися іншими принадами
- Найсексуальніша фанатка Малиновського. І мова не про його дружину
- Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижною
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк