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Чорне або червоне: яке бікіні більше підходить зірці MMA

25 січня, 20:49

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дивлячись на ці фото, важко зробити вибір

Зірка змішаних єдиноборств Рейчел Остовіч, що залишилася без роботи після звільнення з UFC, опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото в чорному і червоному бікіні, ніби натякаючи своїм передплатникам, щоб вони визначили, який колір їй підходить більше.

Втім, навряд чи знайдуться ті, хто буде критикувати дівчину за вибір купальників, адже з такою фігурою підійде будь-який. Це підтверджують попередні знімки Рейчел – красуня позувала в різних кольорах, але неодмінно збирала лайки від своїх шанувальників, а їх у неї більше 700 тисяч.

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дівчина спортсменка купальник WAGs Рейчел Остовіч

Джерело: Сегодня|Спорт

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