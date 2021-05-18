Чемпіон світу захистився в Києві. Підсумки WWFC 19 і чемпіонату України з MMA

У Києві відбувся турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 19, а також чемпіонат України з MMA. Головною подією вечора став захист титулу Міхаєм Котруце

Міхай Котруце захистив титул в ваговій категорії до 77 кг / Фото: wwfc.ua

У столичному Палаці Спорту відбувся черговий вечір єдиноборств Всесвітньої ліги WWFC. У головному поєдинку WWFC 19 чемпіон світу у ваговій категорії до 77 кг Міхай Котруце захистив титул в поєдинку проти Георгія Табатадзе, відправивши суперника в нокаут.

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У ще одному протистоянні діючий чемпіон світу WWFC у вазі до 93 кг Ігор Потеря переміг задушливим прийомом Георгія Кубеджашвілі.

Також на турнірі відбувся старт нового Гран-прі у ваговій категорії до 57 кг за вакантний титул. Перші дві пари визначали між собою кращого на WWFC 19, наступні дві пари зустрінуться на турнірі WWFC 20 і вже на WWFC 21 відбудеться фінальне протистояння пояса.

/ Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua Міхай Котруце захистив титул в ваговій категорії до 77 кг / Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua / Фото: wwfc.ua 1 /8

Роману Ахремчику вистачило всього 15 секунд, щоб здолати Віталія Якименка. В іншій парі Дмитро Орлов виявився сильнішим Ярослава Чокобока за очками. А потім у фінальній сутичці більш досвідчений Орлов здобув перемогу в другому раунді.

У ще одному протистоянні срібний призер чемпіонату Європи зі спортивного самбо Єгор Костюченко успішно дебютував проти молдаванина Іона Петрова у ваговій категорії до 77 кг – все судді одноголосним рішенням віддали перемогу йому.

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Крім цього, в Києві також пройшов чемпіонат України зі змішаних бойових мистецтв. До столиці з'їхалися близько 500 представників в різних вагових категоріях і в віці від 10 до 18 років, а також старшого віку. Залежно від ваги, найсильніших було визначено одразу в 62 категоріях.

Найбільше нагород здобули спортсмени з Одеської області – 13 золотих, 6 срібних і 4 бронзових. Представники Київської завоювали 8 перших місць, 12 других і 13 третіх. Також до трійки кращих потрапили учасники з Дніпропетровщини. На їхньому рахунку 7 золотих, 4 срібних і 10 бронзових нагород.

Нагадаємо, що в 2019 році на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств бійці UF MMA завоювали 11 нагород різного ґатунку (5 золотих, 3 срібних і 3 бронзових) і посіли перше загальнокомандне місце в медальному заліку з 44 країн-учасників.