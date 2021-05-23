"Бульдог" загриз американця за хвилину і зажадав 75 000 доларів (відео)

На турнірі UFC в Лас-Вегасі бразилець Бруну Сілва легко впорався з американцем Віктором Родрігесом, який не протримався в клітці і одного раунду

Бруну Сілва вміє задавити суперника / Фото: Instagram

В ніч з 22 на 23 травня в Лас-Вегасі проходить черговий турнір UFC зі змішаних єдиноборств. В рамках попереднього карда неймовірну міць показав бразильський боєць Бруну Сілва, який зустрічався з американцем Віктором Родрігесом і не залишив йому жодного шансу.

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Бій тривав хвилину, за яку бразильський "Бульдог" Сілва нокаутував свого суперника. Звалив американця на настил після удару правою, а потім кинувся добивати і змусив суддю зупинити сутичку.

А після бою Сілва звернувся до президента UFC Дани Уайта з заготовленим міні-плакатом, на якому просив у боса промоушена 75 000 доларів.

Тепер на рахунку бразильця в змішаних єдиноборствах 11 перемог, 5 поразок і одна нічия.

Раніше жінка-Кіборг з Бразилії жорстко кинула суперницю заради чемпіонського поясу.

Також боєць UFC вирубав злодія, який намагався розкрити його машину.

Дивіться, як проходило зважування Сілви