Бійці збройних сил України змагатимуться в октагоні. Подробиці шоу в Палаці спорту

Анонс турніру WWFC20 в Києві: бій за звання чемпіона світу, 7 рейтингових поєдинків два бої від Army MMA

Шоу WWFC20 відбудеться в Палаці Спорту в Києві 25 вересня

25 вересня Київська "Палац Спорту" готується прийняти шоу від найбільшого ММА-промоушену України – ювілейний турнір WWFC20.

У головному протистоянні вечора за вакантний чемпіонський титул у вазі до 70 кг зійдуться латиш Олександр Чижов і перспективний українець Віталій Стоян.

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Віталій минулого разу виходив в октагон на турнірах WWFC чотири роки тому, а останнім часом виступав у різних міжнародних лігах. У свою чергу, латвієць Чижов цієї весни виграв бій на WWFC18. Чижов ставить собі за мету в майбутньому підписати контракт з UFC.

Нагадаємо, що українська ліга успішно співпрацює з UFC і кращі бійці ліги переїжджають в США. Раніше цим маршрутом пішли Іон Куцелаба, Роман Долідзе і Сергій Співак.

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Крім поєдинків за титул, WWFC представить ще ряд цікавих протистоянь від топових бійців різних країн.

У тому числі відбудеться продовження Гран-прі за вакантний пояс у ваговій категорії до 57 кг. Нагадаємо, що на минулому вечорі єдиноборств перемогу в групі "А" здобув Дмитро Орлов, який тепер очікує на переможця групи "Б", щоб провести фінальну сутичку на WWFC21.

Також вперше в рамках вечора WWFC пройдуть бої військових від Army MMA. У октагон вийдуть найкращі представники збройних сил України, серед яких як діючі військові, так і ветерани.

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Де дивитися шоу. Вечір боїв WWFC20 стартує о 18:00 в суботу, 25 вересня. Пряма трансляція буде доступна на сервісі Megogo. Квитки до Палацу Спорту доступні у продажу за ціною від 200 грн.