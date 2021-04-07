Бійця ММА застрелили, коли він бив подругу

Колишній американський боєць змішаних єдиноборств Тайлер Іст був убитий в ході побутового конфлікту в місті Лос-Лунас.

Реклама

Читайте також: Конор спробує змити ганьбу кров'ю! Бій року в UFC підтверджений

Як встановило слідство, спортсмен дома посварився зі співмешканкою, вистрілив у неї і витягнув на вулицю. Там боєць був смертельно поранений з вогнепальної зброї невідомим чоловіком. Зараз той, хто стріляв, знаходиться в розшуку.

Постраждала від рук Іста жінка вижила і знаходиться в лікарні в стабільному стані. Поліцейські збираються взяти у потерпілої свідчення, розслідування триває, повідомляє MMAJunkie.

Реклама

30-річний Іст неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Його притягували до відповідальності за домашнє насильство, а також за крадіжку зі зломом.

Спортсмен провів 19 боїв у професійній кар'єрі в MMA, здобув 13 перемог і зазнав шість поразок. Боєць є молодшим братом Коді Іста, який виступав у Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).

Дивіться яскраві нокаути:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама