Бійця ММА застрелили, коли він бив подругу

Колишній американський боєць змішаних єдиноборств Тайлер Іст був убитий в ході побутового конфлікту в місті Лос-Лунас.
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Як встановило слідство, спортсмен дома посварився зі співмешканкою, вистрілив у неї і витягнув на вулицю. Там боєць був смертельно поранений з вогнепальної зброї невідомим чоловіком. Зараз той, хто стріляв, знаходиться в розшуку.
Постраждала від рук Іста жінка вижила і знаходиться в лікарні в стабільному стані. Поліцейські збираються взяти у потерпілої свідчення, розслідування триває, повідомляє MMAJunkie.
30-річний Іст неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Його притягували до відповідальності за домашнє насильство, а також за крадіжку зі зломом.
Спортсмен провів 19 боїв у професійній кар'єрі в MMA, здобув 13 перемог і зазнав шість поразок. Боєць є молодшим братом Коді Іста, який виступав у Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC).
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