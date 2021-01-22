Боєць застрибнув на спину суперника і змусив здатися. Ви коли-небудь бачили такий прийом?

У головному поєдинку турніру зі змішаних єдиноборств ONE CHAMPIONSHIP UNBREAKABLE в Сінгапурі японець Шинья Аокі переміг американця Джеймса Накашіма сабмішеном в першому раунді.

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Вирішальним став прийом з задушенням ззаду, однак те, як це зробив Аокі, рідко побачиш. Японець застрибнув ззаду на спину суперника і почав його душити, поки той не здався. Але ж могло статися, як на турнірі UAE Warriors Arabia, де боєць задушив суперника в клітці, а потім відкачував разом з рефері.

Аокі здобув 49-ту перемогу в ММА при дев'яти поразках. А для Накашіми ця поразка стала лише першою у професійній кар'єрі. До цього він здобув 12 перемог поспіль.

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Раніше ми писали, що Пор'є переважив Макгрегора: до самого очікуваного реваншу року менше двох днів. Бійці UFC пройшли зважування на "Бійцівському острові".

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

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