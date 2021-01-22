Русский
$ 28,26
34,37
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Боєць застрибнув на спину суперника і змусив здатися. Ви коли-небудь бачили такий прийом?

22 січня, 23:59

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

37-річний японець здобув 49-ту перемогу в змішаних єдиноборствах

У головному поєдинку турніру зі змішаних єдиноборств ONE CHAMPIONSHIP UNBREAKABLE в Сінгапурі японець Шинья Аокі переміг американця Джеймса Накашіма сабмішеном в першому раунді.

Реклама

Читайте також: Закочував очі і втрачав свідомість: ще один Нурмагомедов увірвався в UFC з задушенням

Вирішальним став прийом з задушенням ззаду, однак те, як це зробив Аокі, рідко побачиш. Японець застрибнув ззаду на спину суперника і почав його душити, поки той не здався. Але ж могло статися, як на турнірі UAE Warriors Arabia, де боєць задушив суперника в клітці, а потім відкачував разом з рефері.

Аокі здобув 49-ту перемогу в ММА при дев'яти поразках. А для Накашіми ця поразка стала лише першою у професійній кар'єрі. До цього він здобув 12 перемог поспіль.

Читайте також: Ви точно забудете про Макгрегора і Пор'є! Вогненні фото красуні, яка затьмарить бійців

Реклама

Раніше ми писали, що Пор'є переважив Макгрегора: до самого очікуваного реваншу року менше двох днів. Бійці UFC пройшли зважування на "Бійцівському острові".

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

MMA змішані єдиноборства ONE Championship

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фейкове повернення! Хабіб вирішив
Фейкове повернення! Хабіб вирішив "кинути" боса UFC в інтересах РосіїMMA
Повернення року: Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єри
Повернення року: Нурмагомедов озвучив умови для відновлення кар'єриMMA
Хабіб погодився на 20 баранів і холодильник: кумедне відео торгу зірки UFC
Хабіб погодився на 20 баранів і холодильник: кумедне відео торгу зірки UFCMMA
Полярний Ведмідь, який гостював у Києві, помер від коронавіруса
Полярний Ведмідь, який гостював у Києві, помер від коронавірусаMMA
Забризкав кров'ю підлогу: безжалісний американець встановив рекорд UFC з ударів за бій
Забризкав кров'ю підлогу: безжалісний американець встановив рекорд UFC з ударів за бійMMA
Імператора змішаних єдиноборств госпіталізували в Москві
Імператора змішаних єдиноборств госпіталізували в МосквіMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти