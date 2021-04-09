Боєць MMA отримав червону картку і ледь не розплакався: що він накоїв

Справжньою драмою завершився поєдинок турніру зі змішаних єдиноборств ONE Championship між американцем Едді Альваресом і Юрієм Лапікусом з Молдови. Американець був дискваліфікований вже в першому раунді, нібито за удари по потилиці.
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Альварес був дуже розчарований таким результатом поєдинку, адже він вперше повернувся в клітку з серпня 2019 року і хотів якомога краще про себе заявити.
По дорозі в роздягальню розсерджений Альварес схилився над обмежувальним парканом і ледь не розплакався. Його намагався втішити стюард, який супроводжував бійця в підтрибунне приміщення.
Раніше ми писали, що на цьому ж турнірі легенду UFC вирубили ударом коліна в голову. Американець Деметріус Джонсон зазнав першої дострокової поразки в кар'єрі.
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