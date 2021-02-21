Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Білоруса задушили в Лас-Вегасі: дивіться, як це сталося

21 лютого, 09:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Аспіналл переміг Орловського у другому раунді

У Лас-Вегасі завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 19. Головний кард відкривав поєдинок білоруса Андрія Орловського та англійця Тома Аспіналла.

Реклама

Читайте також: На це неможливо дивитися: спортсменка стікала кров'ю після бою з росіянкою

Аспіналл домінував у поєдинку, методично б'ючи суперника. І все було вирішено вже в другому раунді після того, як британець вдало застосував прийом і почав душити суперника.

Для Аспіналла ця перемога стала 10-ю плюс дві поразки. Орловський програв 20-й бій з 50.

Реклама

Читайте також: Американський поліцейський жорстоко побив багатодітного батька з Росії

Раніше на турнірі UFC Vegas 19 Сергій Співак з Молдови нокаутував американця Джареда Вандеру. Поєдинок був зупинений у другому раунді, коли Вандера вже не міг чинити опір.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

MMA UFC змішані єдиноборства Андрій Арловський
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ліктем з розвороту: такого нокауту ви ще не бачили
Ліктем з розвороту: такого нокауту ви ще не бачилиMMA
UFC 258: чемпіон ледь не програв на перших секундах, але встав і переміг нокаутом
UFC 258: чемпіон ледь не програв на перших секундах, але встав і переміг нокаутомMMA
Красуня зі змішаних єдиноборств хизується на пляжі бездонним декольте
Красуня зі змішаних єдиноборств хизується на пляжі бездонним декольтеMMA
Завалив
Завалив "кабана" вагою 190 кг: нокаут від зека-вбивці в "найжирнішому" бою в історії боксуБокс
Доїла корів, а тепер секс-символ UFC: кривава картина українки із соковитим бюстом
Доїла корів, а тепер секс-символ UFC: кривава картина українки із соковитим бюстомMMA
Чим це вони займаються? Сексуальний
Чим це вони займаються? Сексуальний "трикутник" від пишногрудої зірки джиу-джитсуІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти