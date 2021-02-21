Білоруса задушили в Лас-Вегасі: дивіться, як це сталося

У Лас-Вегасі завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 19. Головний кард відкривав поєдинок білоруса Андрія Орловського та англійця Тома Аспіналла.

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Аспіналл домінував у поєдинку, методично б'ючи суперника. І все було вирішено вже в другому раунді після того, як британець вдало застосував прийом і почав душити суперника.

Для Аспіналла ця перемога стала 10-ю плюс дві поразки. Орловський програв 20-й бій з 50.

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Раніше на турнірі UFC Vegas 19 Сергій Співак з Молдови нокаутував американця Джареда Вандеру. Поєдинок був зупинений у другому раунді, коли Вандера вже не міг чинити опір.

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