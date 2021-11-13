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Бабуся заступилася за Нурмагомедова: "Поліцейський закон він не знає"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 листопада, 12:51
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Бійцю ММА Усману Нурмагомедову загрожує тюремний строк за нанесення ушкоджень правоохоронцям
Усман може сісти до в'язниці
Усман може сісти до в'язниці

Двоюрідний брат Хабіба Нурмагомедова був затриманий в аеропорту Шереметьєво. Його звинувачують у тому, що він машиною збив співробітника поліції.

За Усмана Нурмагомедова заступилася його бабуся, яка вважає, що онука треба пробачити. Він просто не знає законів.

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"Хлопець не п'є, не курить, бореться нормально. Де він бореться, там свій закон він знає, а поліцейський закон він не знає.

Ще він молодий. Дуже товариський, спокійний характером, поважний. Поспішали, мабуть, хлопці. Навмисне він цього ніколи в житті не робитиме", – сказала бабуся бійця в інтерв'ю каналу SHOT.

Нагадаємо, Усман Нурмагомедов разом із товаришем Камалом Ідрісовим мали вилітати з Махачкали до Москви. На в'їзді в аеропорт їхня машина наїхала на співробітника поліції, який стояв на КПП. Після цього Усман з другом полетіли до Москви, де на них уже чекали поліцейські.

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Усману загрожує серйозний тюремний строк. Все залежить, за якою статтею кваліфікуватиметься епізод.

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