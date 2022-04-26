Зінченко вийде у старті проти Реалу на півфінал ЛЧ (фото)

Пеп Гвардіола довірив гравцеві збірної України місце на лівому фланзі оборони Ман Сіті до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Команда Олександра Зінченка – головний претендент на перемогу у Лізі чемпіонів

Сьогодні відбудеться перший півфінал Ліги чемпіонів 2021-2022. Між собою битимуться гранди англійського та іспанського футболу. Онлайн матчу Манчестер Сіті – Реал пройде у нас на сайті. Початок – о 22:00.

Тим часом, Пеп Гвардіола та Карло Анчелотті визначилися зі стартовими складами. Участь у матчі могли взяти два українці, проте з перших хвилин зіграє лише Олександр Зінченко. А ось кіпер мадридців Андрій Лунін розпочне поєдинок із лави запасних.

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МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон – Стоунз, Ляпорт, Діаш, Зінченко – Родрі, Де Брюйне, Бернарду Сілва – Фоден, Жезус, Марез.

РЕАЛ : Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Вальверде, Модріч, Кроос – Родріго, Бензема, Вінісіус.

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Обидві команди нині лідирують у своїх лігах. Реал уже без п'яти хвилин чемпіон, оскільки мадридці випереджають Барселону на 15 очок. Нічия наступного туру проти Еспаньола зробить "бланкос" чемпіоном де-юре.

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А ось Ман Сіті має непросту боротьбу за золото. За п'ять турів до фінішу підопічні Гвардіоли випереджають Ліверпуль на один бал.

Позаминулого сезону команди зустрічалися в 1/8 фіналу ЛЧ і обидва поєдинки завершилися перемогами Манчестер Сіті з рахунком 2:1. У минулому ж розіграші "городяни" дійшли до фіналу турніру, але у результаті поступилися трофеєм Челсі.