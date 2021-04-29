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Зінченка прирівняли до Неймара після перемоги МанСіті над ПСЖ

29 квітня, 07:41

Олег Люлька Олег Люлька

Українець, завдяки виходу якого на заміну Манчестер Сіті здобув вольову перемогу в Парижі, отримав за гру таку ж оцінку, як Неймар, і вищу, ніж Мбаппе

Зінченко

Зінченко / Фото: Reuters

Український футболіст Олександр Зінченко отримав найвищу оцінку серед захисників Манчестер Сіті за перший матч 1/2 Ліги чемпіонів, в якому його команда на виїзді обіграла ПСЖ 2:1.

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Нагадаємо, в Парижі Зінченко вийшов на заміну на 61-й хвилині, коли МанСіті програвав 0:1. Після появи українця гості забили два м'ячі – причому де Брюйне зрівняв рахунок з передачі Олександра – і здобули вольову перемогу.

Аналітики WhoScored оцінили дії Олександра в 6,8 бала. З 25 передач капітана збірної України 24 були точними (96%), також він виграв два єдиноборства з двох.

Для порівняння, в ті ж 6,8 бала, що і Зінченко, оцінили гру лідера ПСЖ Неймара, якого напередодні Луческу назвав найкращим футболістом світу. А одноклубник бразильця, найкоштовніший гравець планети Мбаппе, який провалив вчорашній поєдинок, отримав менше – 6,4 бала.

А найкращим гравцем матчу став алжирець Ріяд Марез (8,7), який забив переможний для Манчестер Сіті гол зі штрафного.

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Матч-відповідь Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться 4 травня. Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зустрінеться з кращим у протистоянні Реал – Челсі, перший поєдинок яких в Мадриді завершився внічию 1:1.

Огляд матчу ПСЖ – Манчестер Сіті (1:2)

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