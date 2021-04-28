Зінченко допоміг МанСіті обіграти ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів

З Парижа Манчестер Сіті привіз виїзну перемогу над Парі Сен-Жермен в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів

У Парижі завершився перший півфінальний матч Ліги чемпіонів між Парі Сен-Жермен і Манчестер Сіті. Британці здобули виїзну перемогу – 2:1. В одному з голів взяв участь українець Олександр Зінченко.

Реклама

ПСЖ вдалося забити швидкий гол. Вже на 15-й хвилині Маркіньос після навісу з кутового відправив м'яч у сітку.

Однак розвинути успіх французи не змогли. Футболісти МанСіті здорово оборонялися, нейтралізуючи зусилля Неймара і Мбаппе.

Розклади не полі змінила заміна у англійців. На 62-й хвилині на поле вийшов Олександр Зінченко.

Реклама

І вже через дві хвилини українець відзначився гольовою передачею. Віддав не Кевіна де Брюйне, який робив закид у штрафний, але м'яч влетів у дальній кут.

А незабаром Марез потужним ударом зі штрафного приніс перемогу Манчестер Сіті. ПСЖ до всіх бід ще й догравав матч у меншості. Це Гуей отримав червону картку за грубий фол.

Дивіться також: Відео голів та кращих моментів матчу ПСЖ – МанСіті

Реклама

Парі Сен-Жермен – Манчестер Сіті – 1:2

Голи: Маркіньос (15) – де Брюйне (64), Марез (71)

Вилучення: Гуей (77)

Матч-відповідь – 4 травня в Манчестері.

Нагадаємо, що вчора також був зіграний один поєдинок 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Реал на своєму полі зіграв внічию з Челсі.