За що видаляють в Лізі чемпіонів: відео жорстокого фолу гравця ПСЖ

Футболіст ПСЖ заробив червону картку за неймовірно грубий фол проти гравця Манчестер Сіті. Він вилучений вдруге в сезоні єврокубків. Таке було тільки вісім років тому

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Поєдинок між ПСЖ і Манчестер Сіті в півфіналі Ліги чемпіонів ознаменувався неймовірно грубим порушенням правил півзахисником парижан Ідріссом Геє. На 77-й хвилині сенегалець заробив пряму червону картку за порушення правил проти Ілкая Гюндогана. Відео голів та огляд матчу ПСЖ – МанСіті є на нашому сайті.

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Німецький футболіст, на диво, відбувся легким забиттям і зумів продовжити матч, проте рефері не став жаліти Геє і відразу видалив грубіяна з поля. Opta повідомляє, що гравець ПСЖ повторив рекорд Ліги чемпіонів 8-річної давності.

Для нього це видалення стало другим у поточному єврокубковому сезоні. Раніше Ідрісс отримував червону картку в матчі групового етапу проти Лейпцига. Подібне вдавалося лише Альваро Арбелоа з Реала в сезоні 2012/2013 років.

А буквально вчора футболіст Олімпіка отримав страшну травму в матчі УПЛ. Його терміново на швидкій відправили із Чернігова до Києва на операцію.