"Ювентус" – "Порту": онлайн повторного матчу 1/8 Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 березня, в Турині на арені "Альянц Стедіум" відбувається матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Ювентус" з Кріштіану Роналду приймає "Порту". Початок – о 22:00 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

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Три тижні тому "Порту" на своєму стадіоні "Драгау" обіграв "Ювентус" 2:1 (Таремі, 2, Марега, 46 – К'єза, 82).

Якщо туринці не візьмуть сьогодні реванш і вилетять з ЛЧ, їхній тренер Андреа Пірло буде неминуче звільнений, враховуючи, що в чемпіонаті Італії "Юве" вже майже втратив шанси на титул.

Дивіться, як перед "Порту" "Юве" обіграв "Лаціо" (3:1)

"ЮВЕНТУС" – "ПОРТУ":

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"ЮВЕНТУС": Щесний; Куадрадо, Бонуччі, де Ліхт, Алекс Сандро; К'єза, Рабьо, Артур, Ремзі; Мората, Роналду

Не зіграють: Дібала (коліно), Бентанкур (хвороба), Данило (дискваліфікація)

Під питанням: К'єлліні (литковий м'яз), Артур (нога),

"Висять" на картці: Бентанкур, Куадрадо, Демірал

"ПОРТУ": Марчесин; Манафа, Пепе, Діогу Лейте, Зайду; Сержіу Олівейра, Урібе, Отавіо, Корона; Марега, Таремі

Під питанням: Мбемба (коліно)

"Висить" на картці: Сержіу Олівейра

"ЮВЕНТУС" – "ПОРТУ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Незважаючи на поразку "Ювентуса" 1:2 в першому матчі, аналітики вважають чемпіона Італії фаворитом в боротьбі за вихід до 1/4 фіналу ЛЧ у цій парі. На потрапляння туринців до наступного раунду встановлено коефіцієнт 1.56, на потрапляння португальського клубу – 2.56. Виходячи з цих коефіцієнтів, ймовірність сумарної вікторії "Ювентуса" оцінюється в 62%, "Порту" – 38%.

Найбільш реальними букмекери називають рахунки 2:0 і 1:0 на користь "Юве".

"ЮВЕНТУС" – "ПОРТУ":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Ювентус" – "Порту" у вівторок, 9 березня, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на сервісі OLL.TV.

Всі подробиці в спецтемі Ліга чемпіонів онлайн

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