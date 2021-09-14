Яремчук образить Динамо. Букмекери не вірять в успішний старт киян у Лізі чемпіонів

Команда Мірчі Луческу є аутсайдером в домашній дуелі з португальською Бенфікою

Яремчук спробує засмутити Динамо в стартовому матчі Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images, Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні стартує груповий раунд Ліги чемпіонів 2021/2022. У першому турі київське Динамо зіграє з Бенфікою. Поєдинок пройде в столиці України на НСК Олімпійський. Початок – о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Бенфіка пройде у нас на сайті. Тим часом, букмекери визначили шанси команд на успіх у зустрічі.

Реклама

На думку експертів, фаворитом матчу є португальська команда. Коефіцієнт на тріумф Бенфіки становить 2.46, на перемогу Динамо – 3.35. Нічия ж оцінюється в 3.20.

Читайте також: Де і коли дивитися матч Динамо – Бенфіка

Раніше Динамо і Бенфіка лише чотири рази перетиналися на євроарені і статистика не на користь Динамо. Кияни змогли виграти лише один раз при трьох поразках.

Реклама

Відмітимо, що в паралельному матчі групи E зустрічаються Барселона і Баварія. З огляду на наявність таких грандів у квартеті, Динамо сьогодні потрібно перемагати, щоб розраховувати на місце в ТОП-2 і вихід в 1/8 ЛЧ.

Читайте також: Онлайн-трансляція матчу Барселона – Баварія

Фішкою матчу Динамо – Бенфіка є той факт, що команді Мірчі Луческу протистоїть вихованець киян Роман Яремчук. Свого часу він не заграв в Динамо, після чого транзитом через Гент опинився в Бенфіці.

Реклама

Роман Яремчук вдало дебютував в Бенфіці / Фото: Getty Images

Київський клуб отримав космічний відсоток з цього трансферу – 5 млн євро. Цікаво, що букмекери оцінили ймовірність голи Яремчука в ворота Динамо у 2.60.

До речі, букмекери також поділилися котируваннями на перемогу в Лізі чемпіонів. Фаворитами є ПСЖ та Манчестер Сіті, тоді як на Динамо виставлений високий коефіцієнт (201.00).