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Я не просив виграти у Баварії: несподіване зізнання Луческу перед Лігою чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
22 листопада, 21:38
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Головний тренер київського Динамо Миру Луческу напередодні зустрічі з Баварією у Лізі чемпіонів хоче, щоб його команда зіграла так, щоб піти з поля з піднятою головою
Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Reuters

Динамо та Баварія зустрінуться у п'ятому турі групового етапу у вівторок, 22 листопада, у НСК "Олімпійський", початок – о 19:45.

У матчі другого туру Баварія розгромила киян із рахунком 5:0. Луческу сподівається, що у Києві його команда продемонструє інший футбол.

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"Я не просив своїх гравців виграти у Баварії. Я просив їх грати так, щоб вони могли залишити поле з високо піднятою головою та були задоволені своєю роботою", – заявив тренер.

Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

І тому є певні причини. Найголовніше – Баварія вже гарантувала собі путівку до 1/8 фіналу Ліга чемпіонів.

Також мюнхенці приїхали до Києва неосновним складом. Як ми писали раніше, півскладу Баварії пропустить матч Ліги чемпіонів.

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Тим не менш, Луческу не вважає, що німецький клуб гратиме абияк.

"Ми граємо проти німців, і ця гра коштує 3 мільйони. Як ви вважаєте, чи захоче Баварія завтра виграти?", – додав тренер, натякаючи на призові за перемогу.

Дивіться, як Динамо розім'ялося перед Баварією:

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