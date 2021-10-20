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Унікальна оцінка за матч Шахтар – Реал: найкращий і найгірший гравці

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 10:29
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Найгіршим гравцем поєдинку Ліги чемпіонів у Києві аналітики визнали капітана Шахтаря Кривцова, а найкращим – капітана Реала Бензема
Бензема у Києві був в ударі
Бензема у Києві був в ударі / Фото: Reuters

За підсумками матчу третього туру ЛЧ на НСК "Олімпійський", в якому Шахтар програв Реалу 0:5, аналітичний портал WhoScored визнав найкращим гравцем матчу форварда гостей Каріма Бензема.

Французький нападник, на рахунку якого п'ятий гол у цій зустрічі, отримав унікальну оцінку – 10 із 10 можливих.

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ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ РЕАЛА

При цьому найнижча оцінка з усіх футболістів, які брали участь у грі, дісталася захисникові Шахтаря Сергію Кривцову (5,2). Саме він зрізав м'яч у свої ворота в боротьбі з Бензема, що поклало початок перемозі Реала.

Правда, на думку тренера "гірників" Роберто Де Дзербі, в тому моменті Бензема був у чистому офсайді.

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ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ ШАХТАРЯ

Нагадаємо, в паралельному матчі групи D Інтер обіграв удома Шериф 3:1.

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З одним очком після трьох турів Шахтар ризикує залишитися без єврокубкової весни.

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
3
2
0
1
5
4
1
6
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В В
2
Реал Реал Реа
3
2
0
1
7
2
5
6
Забиті 7
Пропущені 2
Різниця 5
Результати останніх матчів: В П В
3
Інтер Інтер Інт
3
1
1
1
3
2
1
4
Забиті 3
Пропущені 2
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
3
0
1
2
0
7
-7
1
Забиті 0
Пропущені 7
Різниця -7
Результати останніх матчів: П Н П

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О
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Динамо
11
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29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
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6
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