Унікальна оцінка за матч Шахтар – Реал: найкращий і найгірший гравці

Найгіршим гравцем поєдинку Ліги чемпіонів у Києві аналітики визнали капітана Шахтаря Кривцова, а найкращим – капітана Реала Бензема

Бензема у Києві був в ударі / Фото: Reuters

За підсумками матчу третього туру ЛЧ на НСК "Олімпійський", в якому Шахтар програв Реалу 0:5, аналітичний портал WhoScored визнав найкращим гравцем матчу форварда гостей Каріма Бензема.

Французький нападник, на рахунку якого п'ятий гол у цій зустрічі, отримав унікальну оцінку – 10 із 10 можливих.

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ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ РЕАЛА

При цьому найнижча оцінка з усіх футболістів, які брали участь у грі, дісталася захисникові Шахтаря Сергію Кривцову (5,2). Саме він зрізав м'яч у свої ворота в боротьбі з Бензема, що поклало початок перемозі Реала.

Правда, на думку тренера "гірників" Роберто Де Дзербі, в тому моменті Бензема був у чистому офсайді.

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ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ ШАХТАРЯ

Нагадаємо, в паралельному матчі групи D Інтер обіграв удома Шериф 3:1.

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З одним очком після трьох турів Шахтар ризикує залишитися без єврокубкової весни.