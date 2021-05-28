УЄФА придумав "Фінал чотирьох" у Лізі чемпіонів. Всі матчі пройдуть в одному місті

УЄФА планує відмовитися від двох матчів у півфіналах, а зібрати чотири команди в одному місті, де за тиждень і розіграти трофей

Лігу чемпіонів чекають реформи / Фото: AFP

Уже завтра в Порту буде зіграний фінал Ліги чемпіонів. Розіграють трофей Манчестер Сіті і Челсі. До речі, лондонські вболівальники масово здають квитки на матч.

А тим часом, УЄФА почав роботу над зміною формату плей-оф Ліги чемпіонів. Як повідомляє The New York Times, менеджери європейської федерації футболу хочуть скасувати матчі-відповіді на півфінальній стадії. Планується, що ігри відбудуться за принципом "Фіналу чотирьох" на одному тижні. Чотири команди зберуться в одному місті, де зіграють півфінал і фінал. Також у місті-організаторі пройдуть розважальні заходи: концерти, матчі легенд і молодіжний фінал.

Нагадаємо, що схожий принцип був застосований в минулому році, коли через пандемію коронавірусу змістили єврокубки з весни на серпень. Тоді починаючи з чвертьфіналу, всі матчі Ліги чемпіонів пройшли в Лісабоні.