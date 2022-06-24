Удар по сепаратистам! У Придністров'ї заборонили грати Лігу чемпіонів

Колишній клуб Юрія Вернидуба Шериф не зможе грати у Тирасполі поєдинки Ліги чемпіонів, таке рішення ухвалили в УЄФА

У минулому році в Тирасполь приїзжав Реал

Виконавчий комітет УЄФА заборонив проведення матчів Ліги чемпіонів на території Придністров'я. А це означає, що чемпіон Молдови Шериф не зможе грати у єврокубках на своєму стадіоні у Тирасполі. Нещодавно Шериф залишив український тренер Юрій Вернидуб.

Таке рішення ухвалено через воєнні дії в регіоні. Заборона діє безстроково, повідомляє УЄФА.

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Шерифу, який гратиме в першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, було запропоновано знайти альтернативне місце проведення ігор за межами Придністров'я для домашніх матчів у клубних змаганнях УЄФА.

У першому раунді кваліфікації ЛЧ Шериф зіграє проти боснійського Зрінські. Домашній матч чемпіони Молдови мають провести 13 липня.

Нагадаємо, минулого сезону вперше в історії Шериф вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів. І там навів неймовірного шереху. Судіть самі: перемога в гостях над Реалом – 2:1, перемога та нічия з Шахтарем – 2:0 та 1:1.