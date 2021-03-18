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Тріумф прагматизму над красою: німецькі тренери домінують в Лізі чемпіонів

18 березня, 09:17

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Відразу чотирма командами в чвертьфіналах керують громадяни Німеччини

Колись знаменитий англійський форвард Гаррі Лінекер в серцях сказав фразу, з часом стала крилатою: "У футбол грають 22 хлопця, але перемагають завжди німці". У нинішні часи в Лізі чемпіонів її можна перенести на тренерів: вперше половиною (!) учасників 1/4 фіналу елітного єврокубка керують німецькі фахівці.

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Нагадаємо, вчора ввечері визначилися всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів: список учасників. Серед наставників четверо мають громадянство Німеччини: Ганс-Дітер Флік ("Баварія"), Едін Терзич ("Боруссія" Д), Томас Тухель ("Челсі"), Юрген Клопп ("Ліверпуль"). Цікаво, що Терзич є виконуючим обов'язки головного тренера і в кінці сезону його думають замінити.

Зауважимо, що двоє фахівців працюють з вітчизняними клубами, двоє – з англійськими. При цьому Тухель, який недавно прийшов в "Челсі", вже встиг встановити рекордну серію "синіх" без поразок в історії. Налічує вона 13 матчів.

А Гансы Флік вивів мюнхенський гранд в 1/4 фіналу 19-й раз. Такого не вдавалося жодному іншому клубу в Лізі чемпіонів з моменту його заснування в 1992 році. Виходить, що німецькі методи і дисципліна витісняють красу, яку проповідують, скажімо, іспанські клуби. Адже та ж "Барселона" знову сходить з дистанції заздалегідь.

Тим часом, команди Гвардіоли забивають 100 м'ячів 12 сезонів поспіль.

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Дивіться, як "Челсі" обіграв іспанський "Атлетіко":

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