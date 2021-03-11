Три хвилини два голи: "Ліверпуль" пройшов "Лейпциг" без труднощів

"Ліверпуль" без проблем вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Британці і вдруге обіграли "Лейпциг". На цей раз вдома. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" – "Лейпциг".

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Мерсисайдці забезпечили собі комфортний результат в першому матчі, перемігши в гостях – 2:0. З таким же рахунком завершився і поєдинок в середу.

Обидва голи були забиті в другому таймі. Спочатку Салах точно пробив в ближній кут, а потім Мане в дотик відправив другий м'яч у сітку.

Свого суперника в чвертьфіналі англійці дізнаються 18 березня.

"Ліверпуль" – "Лейпциг" – 2:0

Голи: Салах (71), Мане (74)

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Статистика матчу "Ліверпуль" – "Лейпциг"

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Лейпциг"

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