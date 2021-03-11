Русский
$ 27,7
32,93

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Три хвилини два голи: "Ліверпуль" пройшов "Лейпциг" без труднощів

11 березня, 00:16

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Мерсисайдці обіграли німців два рази

"Ліверпуль" без проблем вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Британці і вдруге обіграли "Лейпциг". На цей раз вдома. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Ліверпуль" – "Лейпциг".

Реклама

Мерсисайдці забезпечили собі комфортний результат в першому матчі, перемігши в гостях – 2:0. З таким же рахунком завершився і поєдинок в середу.

Обидва голи були забиті в другому таймі. Спочатку Салах точно пробив в ближній кут, а потім Мане в дотик відправив другий м'яч у сітку.

Свого суперника в чвертьфіналі англійці дізнаються 18 березня.

"Ліверпуль" – "Лейпциг" – 2:0
Голи: Салах (71), Мане (74)

Реклама

Статистика матчу "Ліверпуль" – "Лейпциг"

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Лейпциг"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга чемпіонів Лейпциг Ліверпуль
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ліга чемпіонів 9 березня: результати матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів 9 березня: результати матчів 1/8 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
"Боруссія" (Д) – "Севілья": онлайн матчу-відповіді Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
"ПСЖ" – "Барселона": онлайн матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
"Ювентус" – "Порту": онлайн повторного матчу 1/8 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Слізна драма в Італії:
Слізна драма в Італії: "Ювентус" вилетів з Ліги чемпіонів, вигравши в більшостіЛіга чемпіонів 2020/21
Судді і VAR перетворили матч Ліги чемпіонів на цирк: як
Судді і VAR перетворили матч Ліги чемпіонів на цирк: як "Боруссія" боролася із "Севільєю"Ліга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти