7 жовтня 21:45
Бельгія 2
Франція 3
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Поспішайте до кас: на матч Шахтар – Реал залишається все менше квитків

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 жовтня, 14:24
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Шахтар продовжує продаж квитків на суперматч Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Уже продано майже половина квитків
Шахтар і Реал зустрінуться в Лізі чемпіонів
Шахтар і Реал зустрінуться в Лізі чемпіонів / Фото: Reuters

Поєдинок відбудеться 19 жовтня на НСК "Олімпійський" в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

На цей момент вже продано 15 тисяч квитків, а всього на матчі зможуть бути присутніми лише 34 тисячі глядачів – через карантинні обмеженя "Олімпійський" не може бути заповнений повністю.

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Стартова вартість квитків:

  • Standard: 150, 200, 300, 400, 500 і 600 гривень
  • SkyUp Club: 900 гривень
  • The Club (снек-меню): 2000/2500 гривень
  • The Lounge (з пакетом гостинності): 7000 гривень
  • Sky Box: 15 000 – 17 000 гривень

Придбати квитки на матч Шахтар – Реал можна онлайн на офіційному сайті клубу, на сайтах-партнерах клубу, а також в касах НСК "Олімпійський", але тільки в день матчу.

Нагадаємо, після двох турів на рахунку Шахтаря одне очко, а Реала – три бали. Обидві команди встигли програти молдавському Шерифу.

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Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шериф Шериф Шер
2
2
0
0
4
1
3
6
Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
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