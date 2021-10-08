Поспішайте до кас: на матч Шахтар – Реал залишається все менше квитків

Поєдинок відбудеться 19 жовтня на НСК "Олімпійський" в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.
На цей момент вже продано 15 тисяч квитків, а всього на матчі зможуть бути присутніми лише 34 тисячі глядачів – через карантинні обмеженя "Олімпійський" не може бути заповнений повністю.
Стартова вартість квитків:
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- Standard: 150, 200, 300, 400, 500 і 600 гривень
- SkyUp Club: 900 гривень
- The Club (снек-меню): 2000/2500 гривень
- The Lounge (з пакетом гостинності): 7000 гривень
- Sky Box: 15 000 – 17 000 гривень
Придбати квитки на матч Шахтар – Реал можна онлайн на офіційному сайті клубу, на сайтах-партнерах клубу, а також в касах НСК "Олімпійський", але тільки в день матчу.
Нагадаємо, після двох турів на рахунку Шахтаря одне очко, а Реала – три бали. Обидві команди встигли програти молдавському Шерифу.